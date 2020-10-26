ETF盤中零股夯什麼？0050、0056、00878奪前三

台股盤中零股交易今（26）日正式啟動，高價股、高息股成為投資人心頭好，今年快速成長的ETF也受到歡迎。觀察首個交易日，除市場聲量最高的元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）成交價、量大幅領先，人氣一度衝高的國泰永續高股息、富邦公司治理、元大臺灣ESG永續等也上榜；堪稱盤中零股交易ETF最熱的關鍵字，就是「配息」和「ESG」。

台灣證券交易所與櫃買中心統計，今天盤中零股首日上線，成交金額達4.2億元，加上盤後零股1.9億元，全天成交6.1億元，比過去常態盤後僅1億多元大幅成長。

其中，在台積電、玉山金等績優股和配息股帶頭衝，ETF人氣不遑多讓，0056全天成交14萬股，是上市櫃股票唯六有10多萬買氣的標的。另0050成交近7萬股，也上榜前15強。合計上市櫃ETF成交逾1,505萬元，占盤中零股交易總額約3%。

單以ETF來看，能發現投資人喜好相當鮮明，除配息型的0050和0056外，國泰永續高股息以2.1萬股居第三，富邦公司治理逾1.4萬股第四，富邦台50 1.3萬股排第五，還有元大臺灣ESG永續、富邦上証、國泰股利精選30、富邦臺灣優質高息、及中信中國50等上榜量能十強。

上述國泰永續高股息、富邦公司治理及元大臺灣ESG永續三檔ESG ETF都進榜，呼應法人觀察，ESG對年輕投資人相當有吸引力，此一熱度甚至超越波動大的陸股ETF，只有富邦上証和中信中國50上榜。

另高股息ETF中，0056、國泰永續高股息、富邦臺灣優質高息和國泰股利精選30有四檔上榜。0050及富邦台50則屬於高報酬及大型股型態的ETF，進場的投資人積極型、穩健型都有。

至於金額排行來看，高價的0050以733萬元排行第一並不意外，0056雖然價格低很多，但成交量大，總額有430萬元也不差。其他ETF累積百萬元以下，多數和量能領先的ETF重複，如富邦台50、富邦公司治理、國泰永續高股息等。

少數沒和成交量排名重複，是投資台積電七成的富邦科技、及美國大型科技股的統一FANG+，這兩檔ETF近期原股成交量放大，對零股交易多少有帶動。

另值得注意，中信中國50近期在「達人」加持下，同步上榜ETF盤中零股交易價、量前十，比傳統陸股受歡迎的槓桿ETF還出名。投資人買零股多半仍偏好原型ETF，沒有一檔槓桿ETF上榜。