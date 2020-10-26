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債券ETF也有ESG！中信投信二指數送審過關

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

台股ESG ETF風靡市場後，債券ETF也將有ESG基因！櫃買中心今天召開上櫃ETF標的指數資格認可審查會議，通過中國信託投信申請「ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數」及「ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」指數資格認可；未來中信投信將可發行結合ESG選債的債券ETF。

根據櫃買中心資料，「ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數」衡量已開發國家美元計價、剩餘年期15年以上的投資等級公司債券市場績效；內容主要依據ESG研究機構Sustainalytics評定的ESG風險分數進行篩選。目前由410檔成分債券組成，平均存續期為16.04年。

「ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」則衡量新興市場美元計價、剩餘年期15年以上的主權債券市場績效表現，依據歐盟EDGAR全球大氣研究碳排放資料庫的國家人均碳排放量數據進行調整，目前由77檔成分債組成，平均存續期16.21年。

另外值得注意，櫃買中心9月時通過國泰投信申請「彭博巴克萊MSCI 15年以上美元投資級新興市場永續主權債券（不含中國）指數」指數資格，同樣與永續債券投資有關。

該指數係衡量新興市場美元計價、剩餘年期15年以上，並為投資等級（不含中國）的主權債券，主要根據MSCI ESG主權政府評級評量標準進行分類，選取MSCI ESG評級BB（含）以上的標的。這也是國泰投信與MSCI發行國泰永續高股息ETF（00878）後，又一合作案。

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