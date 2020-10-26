盤中零股交易上路 八大QA一次看

台股盤中零股交易今（26）日正式實施，降低投資門檻方便手上資金不多的小資族可以買進高股價的股票之外，同時也改善以往零股買賣難以成交的情況，上路首日，權王台積電（2330）果然成為零股投資人的熱門標的。

在盤中零股交易正式實下，投資人也不免有一些問題，針對盤中零股交易，特別整理出八大QA，方便投資人快速看懂零股交易的注意要領。

Q：盤中零股怎麼買？

A：交易時間從上午09：00～下午13：30，9:00收委託託單，9:10第一次撮合，盤中每3分鐘撮合一次，13:30收盤，包含盤後交易，全天將有87次 股撮合；原本的盤後交易保留，一天一盤。

Q：可以買什麼？

A：包括股票、台灣存託憑證(TDR)、指數股票型基金(ETF)、受益證券都可以用零股交易來買賣；但是認(售)購權證還不能以零股買進，同時也不能買賣ETN。

Q：交易規則要注意什麼？零股還能不能當沖？

A：盤中零股交易只能以電子下單方式進行，採集合競價，以價格優先、時間優先為原則，且只能限價委託，限當日有效，盤中未成交的話無法保留至盤後；要留意的是，目前還不能當沖，也沒有融資券。

Q：盤中交易資訊揭露與盤後交易的差別？

A：盤中每次撮合後揭示成交價量+未成交最佳5檔買賣價量，盤後交易則是在下午14:25以後，每30秒左右，揭露試算結果最好的1檔買賣價。

Q：零股交易的成本有那些？

A：主要是手續費及證交稅，交易手續費為成交金額乘以0.1425%；證交稅稅率為千分之三。

Q：零股交易的單位？

A：要注意零股交易的單位是股，不是張，交易單位從1股到999股；如果在盤中交易未成交的委託單並不會保留到盤後交易；投資人要注意交易單位，免得本來想買100股卻變成100張。

Q：盤中零股交易實施首日，哪檔股票最熱門？

A：證交所統計，盤中零股交易首日交易額約3.63億元，占大盤成交值0.22%，早上開盤後第一次撮合，權王台積電第一盤成交逾9,000股、股王大立光（3008）第一盤成交794股、鴻海（2317）第一盤則是成交1,785股、聯發科（2454）為1,340股；終場熱門TOP10出列，成交量依序是台積電、玉山金（2884）、敦泰（3545）、長榮（2603）、元大高股息（0056）、第一金（2892）、台泥（1101）、聯電（2303）、合庫金（5880）、鴻海。

Q：券商有沒有手續費優惠？

A：盤中零股交易上路，各券商紛紛祭出最低1元手續費搶客，據了解包括國泰、統一、新光、華南永昌、宏遠、大慶等多家券商紛紛推出手續費最低只要1元優惠；元大證在App上宣布，手續費以每筆成交金額之千分之1.425計算（電子交易手續費6折，為千分之0.855），每筆最低為1元；富邦證推出期間限定的優惠；第一金、大昌證等也調降部分手續費。