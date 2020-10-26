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盤中零股首日成交431萬股 占大盤比重0.22%

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

台股盤中零股交易今日上線，證交所統計，首日交易額約3.63億元，占大盤成交值0.22%。盤中零股交易成交筆數46,164筆，成交股數431萬股，成交量五大個股為台積電（2330）、玉山金（2884）、敦泰（3545）、長榮（2603）及元大高股息（0056）。

台股盤中零股交易較盤後交易多撮合逾80次，市場預期，零股成交值可較盤後放大數倍，不過證交所統計，首個交易日成交約3.6億元，相對上周五盤後零股的2.2億元成長不算多。但熱門股交易活絡，特別是高價股、龍頭股、高殖利率股票的成交量比盤後放大數倍，個股表現比大盤熱。

證交所董事長許璋瑤許及總經理簡立忠今日早上也率領同仁視察板橋機房，確認盤中零股交易順利上線。

零股 證交所

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