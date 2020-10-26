盤中零股首個交易日 各大券商祭最低1元手續費

台股盤中零股交易今（26）日正式上路，國內券商也紛紛祭出最低手續費1元優惠，龍頭證券商元大以及富邦也紛紛加入價格戰的行列，來搶攻年輕族群，鼓勵年輕人參與資本市場，趁早養成投資習慣。

據了解，國泰、統一、新光、華南永昌、宏遠、大慶等等多券商紛紛打出手續費最低只要1元，而大型券商則多維持原定買賣手續費0.1425%，最低20元起，再搭配抽獎活動。

然今日龍頭元大證券悄悄的在App上宣布「手續費以每筆成交金額之千分之1.425計算（電子交易手續費6折，為千分之0.855），每筆最低為新台幣1元」，富邦證券也積極跟進，打出期間限定的優惠（即日起至12月31日)。此外，第一金、大昌證等等券商也有調降部分手續費；而凱基證券則是推出期間的抽獎機會，鼓勵投資人參與。

宏遠證券資深副總經理廖宏彬表示，響應政府政策、基於鼓勵年輕人加入資本市場，並且著眼於第一：餘額不足以及手續費占投資比例過高等問題，進而降低盤中零股手續費。

進一步來看，盤中零股交易可能會出現手續費高於成交價的，造成帳戶餘額不足，舉例來說，賣出10元一股，卻要存入10元給券商，若投資人沒有注意到便會衍生為違約交割問題；另外，若交易1股最低處理費為20元，占總投資比例太高，以交易台積電為例，若收20元手續費占比重約為千分之4、然交易整股手續費也才1.425。