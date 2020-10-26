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低價股撐盤、台股收漲10.21點 三大法人賣超44.2億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今(26)日開放盤中零股交易，台積電（2330）居零股成交量之冠，不過股價開高走低，終場收黑，鴻海（2317）也收黑，不過大立光（3008）力守紅盤，盤面上低價股活跳跳，成為撐盤要角，終場以12,909.03點作收，上漲10.21點，成交量1,635.63億元；三大法人賣超44.2億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超14.59億元，投信賣超8.61億元，自營商賣超（合計）20.99億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.79億元，自營商（避險）賣超13.19億元。

台股今日以12,923.55點開高，一度拉升至12,971.58點，但盤中也曾翻黑小跌至12,894.18點，但仍再拉上紅盤，終場收在12,909.03點，守住12,900點關卡，漲幅0.08%，盤面上以中低價股表現熱絡，高價股由大立光領軍，可惜權值股走弱，削弱上攻氣勢。

自營商 台股

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