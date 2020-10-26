盤中零股交易首日 熱門TOP10出列

盤中零股於今（26）日正式上路，增加投資人盤中交易時段買賣零股管道，也降低進入資本市場的門檻。觀察今日盤中零股交易表現，台積電（2330）、玉山金（2884）、長榮（2603）分別居電子、金融以及傳產的成交量冠軍，台積電盤中零股成交量達26.6萬股。

首個盤中零股交易日，今日成交股數前十名包含：台積電成交26.6萬股、玉山金20.8萬股、敦泰（3545）17.0萬股、長榮16.3萬股、元大高股息（0056）14.4萬股、第一金（2892）12.2萬股、台泥（1101）8.9萬股、聯電（2303）7.7萬股、合庫金（5880）7.5萬股以及鴻海（2317）7.3萬股。可以發現，金融股、具有高股息、趨勢正確以及盤面焦點股皆受到零股交易人的青睞。

對比上周五（23）日，台積電盤後成交股數達5.23萬股、玉山金5.31萬股、長榮5.77萬股，然而今日盤中零股成交成長幅度相當大。

而回顧今年以來的零股交易，零股市場持續熱絡，根據CMoney統計，截至10月23日，台積電、鴻海、玉山金、聯電、第一金、合庫金、華南金（2880）、中鋼（2002）、台新金（2887）以及中信金（2891）紛紛榜上有名，上榜的大多都具有權值大、產業龍頭、題材火熱、發展穩定等優勢。