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台股衝關萬三 投信10月布局最愛這類股

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
台股再往13,000點衝關，但在股市位於高檔，且受美國總統大選逼近，新冠肺炎疫情等不確定因素影響，投資人顯得觀望。(本報系資料庫)
台股再往13,000點衝關，但在股市位於高檔，且受美國總統大選逼近，新冠肺炎疫情等不確定因素影響，投資人顯得觀望。(本報系資料庫)

台股再往13,000點衝關，但在股市位於高檔，且受美國總統大選逼近，新冠肺炎疫情等不確定因素影響，投資人顯得觀望，法人的提早布局的標也的是各有所愛，外資及投信買賣超不同調，統計10月來投信買超前十大個股發現，以半導體股最受青睞，買超聯電（2303）42,739張最高，但同時間外資則是賣超聯電20萬8,827張。

台股10月來往上走高，統計三大法人10月(截至10/23)合計買超422.23億元，其中外資10月來買超374.76億元，投信買超3.38億元，自營商買超44.08億元；投信由9月的賣超54.79億元，10月轉為買超。

統計投信10月來買超前十大個股依序是聯電、日月光投控（3711）、中興電（1513）、南亞科（2408）、華通（2313）、晶電（2448）、大亞（1609）、奇鋐（3017）、台達化（1309）、南帝（2108）等；聯電高居10月來投信買超冠軍，但是卻呈現土洋對作的情況，外資10月來賣超聯電20萬8,827張。

聯電之外，包括中興電、華通、晶電、大亞、台達化10月來也遭外資賣超；不過，同步獲得外資買超的則有日月光投控、南亞科、奇鋐及南帝；金像電（2368）、智易（3596）、世紀鋼（9958）、聯詠（3034）、科嘉-KY（5215）、晶技（3042）、臻鼎-KY（4958）、國票金（2889）、鴻海（2317）等，10月來獲投信買超逾2,000張。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，美國9月PMI指數稍微回落至55.4，但仍處於50以上，疫情以來，已經連續四個月站穩50以上；歐元區PMI指數9月53.7，也是連續三個月站穩50以上，中國PMI也是連續七個月50以上。

吳繼先指出，疫情發生後，各國在刺激政策之下快速的復甦，雖然各國仍有或多或少的二次疫情，但在疫苗即將完成下，對實體經濟衝擊有限，市場維持低利率，資金持續充沛，搭配第3季經濟回溫產業旺季，及研調機構預測2021年全球經濟成長率5%，主要企業營收與獲利成長率分別為8.8%與29.4%，今年下半年至明年各產業皆有成長動能，有利於股市行情不墜。

吳繼先強調，雖然股市中長線不看淡，但因全球股市位於高檔，且美國大選仍又有政治上的不確定性，選股內容上，需著重布局能見度較長的產業個股之外，也建議布局股價位階低(本益比低)，具有落後補漲機會者。

吳繼先說，看好族群包括：高階半導體需求旺盛、8吋晶圓維持滿載，第4季至明年第1季可望陸續漲價的受惠股；受惠中階手機需求旺盛的相關的零組件；產業將有較長能見度的遠距辦公、教學相關受惠股。

投信10月來買超前十大公司。製表：記者楊伶雯
投信10月來買超前十大公司。製表：記者楊伶雯

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