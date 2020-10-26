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筆電雙A第3季出貨強勁 華碩收復250元關卡

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
華碩董事長施崇棠 （本報系資料庫）
華碩董事長施崇棠 （本報系資料庫）

筆電雙A受惠遠距教學、居家工作（WFH）需求，帶動第3季出貨優於預期，華碩（2357）9月每股盈餘（EPS）更一舉衝上5.04元，激勵今（26）日早盤勁揚，最高來到258.5元，順利收復250元大關，惟盤中漲幅收斂，但漲幅仍在2.5%，宏碁（2353）也小幅上揚逾1%。

華碩因近期有3個交易日公司借券賣出成交量超過標準，列為注意股票，故證交所要求華碩公告9月簡易財務數字，稅後淨利37.4億元、年增62%，每股盈餘5.04元；華碩光9月單月EPS就逼近今年第2季7.2元，也讓市場想像，第3季整體獲利表現將可大幅超越第2季。

華碩第3季PC總體出貨量年增達45%，顯著優於產業，並推動第3季品牌營收成長至1,186億，季增率達41%，年增率38%，其中電競產品出貨量及營收年增率均超過80%。

華碩指出，公司執行品牌金三角策略，透過設計思維（Design Thinking）、用戶推薦度（NPS）、市場定位（Brand Position, CRM + Connected Service）三項主軸，以使用者為核心開拓產品、設計與服務，強化用戶體驗，累積品牌價值，逐步展現卓越成效。

華碩表示，除於台灣及東南亞市場獨佔鰲頭，第3季出貨並大幅躍昇，以美國市場為例，消費型、商用及電競電腦的出貨年增率均超過100%，成長動能顯著。

在宏碁方面，教育用筆電持續供不應求，需求遠大於供應量，宏碁董事長陳俊聖日前指出，現在產業出現（終端）客戶跳過代理商，直接找到總部董事長，他透露，「歐非中東某國教育部次長直接寫信給我要貨，除了催促既有訂單外，還下了更多訂單。」

新冠肺炎不見降溫，帶動遠距教學需求持續延燒，身為全球最大教育用筆電品牌商的宏碁，今年以來持續受惠相關商機，且市場需求不見降溫，訂單能見度已看到2021年。

華碩 宏碁

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