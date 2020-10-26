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旺宏法說會前夕 股價先表態寫5個月新高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
旺宏董事長吳敏求。記者簡永祥／攝影
旺宏董事長吳敏求。記者簡永祥／攝影

記憶體旺宏（2337）今（26）日下午將舉行法說會，由於近期全球記憶體產業明年市況陸續傳出正面消息，今日盤中買盤進場卡位，推升旺宏股價先行反應，盤中股價一度上漲約3%，早盤股價寫近5個月新高。

由於近期記憶體市場陸續傳出正面消息，包括明年全球記憶體大廠將減少資本支出，至少到明年上半年為止，記憶體新產開出的情況可望減緩，另外，在下游逐步完成庫存去化之後，市場多數研究機構也逐漸看好，明年第1季，記憶體的需求及價格，有機會在今年第4季落底等正面消息。

多項偏多消息陸續傳出之後，近期記憶體股走勢逐漸轉強，其中，華邦電（2344）近日股價出現一波急漲，因此，旺宏今日下午將舉行法說會，市場法人資金已在上周五提前進場卡位，上周五（23）日，外資法人單日大買12,293張、投信法人單日也買超1,046張，今日盤中買盤持續拉抬，盤中股價一度上漲約3%，盤中股價高點來到34元，寫下今年5月，即近5個月以來股價新高。

旺宏今日下午的法說會，預計將由董事長吳敏求親自主持，市場法人認為，市場對於法說會重點應該還是著重在產業後市供需變化、旺宏後市接單及營運趨勢等問題。

記憶體 旺宏

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