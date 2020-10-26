低價股活跳跳 這三檔成交量領先
台股今(26)日開高，企圖再衝關13,000點，盤面上低價股表現活潑，受惠於蘋果iPhone 12系列新機上市拉貨題材，華邦電（2344）再衝高，早盤以17.5元開高，一度衝達18.25元，創今年1月以來高價，成交量逾22萬張，高居個股之冠，群創（3481）、長榮（2603）則是分居成交量第二、三大。
中芯國際遭美國政府制裁，華邦電傳出獨家吃下蘋果iPhone 12系列新機OLED面板外掛NOR Flash訂單，另外，也出現客戶不惜價格直接下單積極儲備庫存，推升華邦電股價持續走高。
外資上周五買超華邦電20,219張，投信買超2,639張，自營商買超1,506張，合計三大法人買超24,364張，今日以17.5元開高走高，盤中漲幅3.44%。
華邦電成交量居個股之冠，其次則依序是群創及長榮，群創第3季營收745.68億元，季增11.4%、年增17.8%，創近11季新高，主受惠面板景氣回溫，累計前九月合併營收1,918.43億元，年增2.92%。
法人看好群創LCD營運回升，加上面板報價上漲，產業進入長期景氣循環上升階段，第3季有機會轉盈；群創早盤以10.4元開高，一度拉升至10.55元，盤中漲幅0.97%，早盤成交量逾14.49萬張。
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