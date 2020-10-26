盤中零股交易上路 台積電首盤成交逾9,000股

盤中零股交易在今（26）日正式上路，9點10分第一次撮合，觀察盤面上，權王台積電（2330）第一盤成交達9,091股、股王大立光（3008）第一盤也成交794股、鴻海（2317）為1,785股、聯發科（2454）也有1,340股的成交量。

其餘熱門個股包含：台泥1,575股、玉山金5,418股、中鋼成交2,766股；另外，盤面上熱門的中低價位股也有不錯的表現，華邦電1,922股、長榮成交2,516股、旺宏327股。在ETF方面，元大台灣50（0050）以及元大高股息（0056）也分別也成交1,349股及2,026股。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，盤中零股交易價格多元、可選擇性也較多，建議欲參與盤中零股交易的投資人可以先觀察成交量能、價差以及波動度，尤其成交量是最大的觀察指標。選股的核心還是要回到個股基本面去挑選標的，其次是看籌碼面。

永豐金證券指出，要買整股的投資人可比較單一個股在集中市場與盤中零股的價格，那個市場比較便宜就在那買；而定期定額買股，也提供平時忙碌無法看盤下單的投資人另外一種選擇。

存股的標的選擇常見有兩個大方向：長期領取股利股息的價值型存股以及中長期賺價差、參與公司成長爆發期的價差獲利。除了股票，ETF指數商品與債券型ETF，可以進一步降低投資風險，面對長期持股必然經歷的市場動盪，能有更平穩的績效。