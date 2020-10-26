台股開紅盤 站上12,900關卡

台股今（26）日開盤上漲24.73點，開在12,923.55點，開盤站回12,900關卡；盤面上，台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）以及聯發科（2454）等等呈現上漲，帶動加權指數漲點擴大。

上周五美股上沖下洗拉尾盤，四大指數收盤漲跌互見。受惠Markit採購經理人綜合指數優於預期，帶動美股早盤開高，不過全美確診人數再次突破7萬，且新紓困案談判仍存分歧，加上Intel暴跌10%引領道瓊成分股走低，使盤中一度下跌達214點，所幸尾盤跌幅明顯收斂，收盤僅小幅下跌。

終場四大指數漲跌互見，道瓊工業指數下跌28點，或0.09%，收在28,335點；標普500指數上漲11.90點，或0.34%，收在3,465.39點；Nasdaq指數上漲42.27點，或0.36%，收在11,548.2點；費半指數下跌10.2點，或0.43%，收在2,360.22點。

法人認為，美國大選只剩最後一周，市場進入最後壓縮整理期。由於選後不確定因素消除，股市將重回基本面主導。考量美股第3季財報可望優於預期、蘋果新機熱賣、大陸五中全會登場，皆有助於整體走勢上揚。建議進場逢低布局，聚焦蘋概股、半導體、汽車、自行車等財報利多及第4季展望佳的業績題材股。