台、美重要財報周 壓抑台股交投動能

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股表現仍是延續美國大選前的觀望氣氛，大盤呈現窄幅震盪，加上時序上也將步入台、美重要財報周，加重市場觀望氣氛，進而壓抑交投動能。

就盤面上，廖哲宏表示，光學鏡片、高爾夫球、紙業、電機表現相對強勢。其中光學反應的是之前的跌深，以及市場對手機相關銷售預期有上修，高爾夫、紙業也反應預期對後面銷售態勢的上修。

不過，回到基本面，廖哲宏表示，今年的低基期仍有相當程度支撐明年的高成長，除了反應部分延後、但不會消失的消費需求，支持疫情後的營收表現外，也意味油價相關類股有望受惠低基期後、需求陸續回升，獲利狀況也有望改善。

在外資動向上，根據證交所統計，23日外資賣超27.7億元，不過，近一周仍累積買超近141億元；累積10月以來買超374.76億元。

在題材面，廖哲宏表示，iPhone此次升級雖然不多，但最大的改變就是升級成5G，另一方面，也可關注市場預期的換機潮熱度。目前仍看好晶圓代工、半導體設備與IC設計產業表現，新款iPhone相關供應鏈。在非電方面，看好2021年受惠經濟回升的相關族群。

展望後市，廖哲宏表示，預估明年企業獲利成長超過雙位數，基本面正向不變，所以關注焦點還是在美國選舉與疫情變化兩個關鍵變數上，若有政權無法順利延續或移轉，抑或者疫情擴大失控，才會是市場的灰犀牛事件。