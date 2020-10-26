盤中零股交易今上路 五點教戰

台股盤中零股交易今（26）日上路，零股交易的流動性將大幅提升，投資人買賣個股門檻有效降低，但新制委託介面及規則有別於盤後零股與整股，證交所及法人均建議，投資人應充分掌握交易流程並善用模擬資訊，提高投資操作勝率。

盤中零股交易最大特色是增加零股撮合次數，從原先盤後撮合一次，新增盤中每3分鐘撮合一次，全天含盤後將進行87次零股撮合。但為避免與整股委託混淆，各券商須另設置盤中零股交易介面，而投資人操作上可能碰到五大問題，可積極運用工具和策略克服。

首先是盤中零股的撮合間隔比一般整股交易長。為能即時掌握買賣報價變化，證交所自台股上午9時開盤起，每10秒鐘提供零股模擬成交價、量、最佳五檔報價及申報買賣數量等資訊，上午9時10分才首次正式撮合，之後每3分鐘撮合一次。投資人應留意正式撮合後，交易介面將返回模擬資訊。

其次，盤中零股委託僅限限價單及當日有效單，單位自1股至999股，未成交的委託不保留盤後。若投資人有一張台積電，最小單位可拆成1股多次賣出；反之，也能在盤中同時掛整股和零股單追買台積電，但應特別留意委託單位。

第三，盤中零股比照逐筆交易實施瞬間價格穩定措施，當模擬撮合的成交價格漲跌超過前一次成交價格上下3.5%時，將延緩當次撮合2分鐘。第四，近期台股行情熱絡，個股被處置時應留意是否預收款券。證交所表示，若預收標準為單筆10交易單位以上，或多筆累積30交易單位以上，收取全部買進價金或賣出證券，盤中零股須和整股一併計算。而若各筆委託均預收款券，則委託1股也比照。

第五，盤中零股收盤價可能與原股不同，盤後零股及隔日盤中零股開盤皆以原股收盤價為基準。交割時間比照一般股票為「T+2日」上午10時。另外，投資人還應留意各券商手續費不同，通常買賣均收取0.1425%，最低20元，換算委託應達14,035元以上才划算。