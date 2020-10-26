台股避險升溫 三指標露餡

隨美國總統大選腳步逼近、加上新冠肺炎疫情恐捲土重來，近來台股市場多空拉鋸高檔震盪，帶動台股避險需求同步升溫，從三大指標包括：融券餘額創高、外資大買元大台灣50反1，以及借券賣出餘額增加等可見端倪。

美股近來呈高檔大箱型整理型態，引動市場「盤久必跌」的疑慮。事實上，有價值型投資大師之稱的資產管理機構GMO創辦人葛拉漢（Jeremy Grantham）近日警告，美股正處於前所未有的泡沫中。

葛拉漢警告，過去許多泡沫都是發生在經濟狀況良好時，但當前美股泡沫卻是相反的，在美國經濟不景氣的同時，美股本益比竟處在史上最高水平附近，因此美股距離泡沫破裂可能只有數周或數月。

此外，摩根大通全球量化及衍生性金融商品團隊發表研究報告指出，美國兩位總統候選人勝率差距收斂，可能暗示國會將繼續呈現分裂狀態，這會降低市場對大規模財政刺激方案的期待，進而在近期內對高風險市場造成下檔壓力。

與美股向來具有高度連動性的台股，近期同步呈現高檔震盪，使得市場避險需求明顯升溫，體現在三大指標，包括：一、融券餘額創高：上周五融券餘額已經來到90.8萬張，超過5月14日的90.3萬張，創波段新高。

二、外資大買元大台灣50反1：上周外資大買張數高達16.38萬張，居買超第一名；三、借券賣出餘額增加：前兩周均值為46.81億元，增加至上周的49.47億元，單周增幅5.7%。

凱基投顧董事長朱晏民指出，在美國總統大選以前，台股大概就是維持這樣的來回震盪格局，美國大選後一切回歸基本面，比較沒有大問題。

金融市場風險偏好下降主要原因是擔心目前川普與拜登雙方民調拉近，會出現爭議選舉的狀況。市場原先是比較偏好川普當選，其實現在已經能接受拜登當選，拜登當選雖然會有加稅利空，不過擴大規模的財政刺激政策、美中關係改善則會是利多。