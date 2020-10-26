聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股避險升溫 三指標露餡

經濟日報 / 記者王奐敏／台北報導
融券餘額創高、外資大買元大台灣50反1，以及借券賣出餘額增加等三指標，看出台股避險需求升溫。（本報系資料庫）
融券餘額創高、外資大買元大台灣50反1，以及借券賣出餘額增加等三指標，看出台股避險需求升溫。（本報系資料庫）

隨美國總統大選腳步逼近、加上新冠肺炎疫情恐捲土重來，近來台股市場多空拉鋸高檔震盪，帶動台股避險需求同步升溫，從三大指標包括：融券餘額創高、外資大買元大台灣50反1，以及借券賣出餘額增加等可見端倪。

美股近來呈高檔大箱型整理型態，引動市場「盤久必跌」的疑慮。事實上，有價值型投資大師之稱的資產管理機構GMO創辦人葛拉漢（Jeremy Grantham）近日警告，美股正處於前所未有的泡沫中。

葛拉漢警告，過去許多泡沫都是發生在經濟狀況良好時，但當前美股泡沫卻是相反的，在美國經濟不景氣的同時，美股本益比竟處在史上最高水平附近，因此美股距離泡沫破裂可能只有數周或數月。

此外，摩根大通全球量化及衍生性金融商品團隊發表研究報告指出，美國兩位總統候選人勝率差距收斂，可能暗示國會將繼續呈現分裂狀態，這會降低市場對大規模財政刺激方案的期待，進而在近期內對高風險市場造成下檔壓力。

與美股向來具有高度連動性的台股，近期同步呈現高檔震盪，使得市場避險需求明顯升溫，體現在三大指標，包括：一、融券餘額創高：上周五融券餘額已經來到90.8萬張，超過5月14日的90.3萬張，創波段新高。

二、外資大買元大台灣50反1：上周外資大買張數高達16.38萬張，居買超第一名；三、借券賣出餘額增加：前兩周均值為46.81億元，增加至上周的49.47億元，單周增幅5.7%。

凱基投顧董事長朱晏民指出，在美國總統大選以前，台股大概就是維持這樣的來回震盪格局，美國大選後一切回歸基本面，比較沒有大問題。

金融市場風險偏好下降主要原因是擔心目前川普與拜登雙方民調拉近，會出現爭議選舉的狀況。市場原先是比較偏好川普當選，其實現在已經能接受拜登當選，拜登當選雖然會有加稅利空，不過擴大規模的財政刺激政策、美中關係改善則會是利多。

此外，朱晏民表示，以美國來看，目前經濟復甦數據回升速度開始趨緩，最大原因就是刺激方案卡關，如果卡關時間拖得太長，勢必會影響到經濟成長的動能，這也造成市場目前避險情緒升溫的主因之一。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

美國經濟 美股 台股

延伸閱讀

民調：大選結果若不如己意 多數美國人願接受

賀錦麗訪喬治亞州熱情催票 為拜登陣營注入動能

大選倒數9天聚焦疫情戰 川普挖苦拜登唱衰美國 拜登反諷超級傳播者

拜登能源失言風暴 川陣營喜：賓州等決戰州有救了

相關新聞

台股避險升溫 三指標露餡

隨美國總統大選腳步逼近、加上新冠肺炎疫情恐捲土重來，近來台股市場多空拉鋸高檔震盪，帶動台股避險需求同步升溫，從三大指標包...

盤中零股交易 券商手續費1元搶客

台股盤中零股交易今天上路，市場專家認為，新制將可提高投資人參與除權的意願，也會減少棄權賣壓，有助盤勢穩定。證券商則指出，...

盤中零股交易 瞄準雙高股

台股盤中零股交易上路後，個股交易門檻有效降低，市場預期，小資族、年輕族和中長期投資人成為新制參與主力。法人指出，若是小資...

盤中零股交易今上路 五點教戰

台股盤中零股交易今（26）日上路，零股交易的流動性將大幅提升，投資人買賣個股門檻有效降低，但新制委託介面及規則有別於盤後...

31萬投資人搶進！0056規模晉升台股前五強

元大高股息（0056）28日將除息，今年每股配發1.6元換算殖利率將近5.4%，由於高股息吸引不少資金持續在除息前卡位，...

證交所：東貝光電累計退票金額近9.4億元

國發基金去年轉投資LED大廠東貝光電的過程近來引發立委質疑，公司財務狀況也持續惡化，台灣證交所統計，截至今年10月22日...

聯電創高意義 後疫時代台股上看15000點？

隨著秋冬季節來臨，全球疫情有再次席捲的趨勢，美國紐約州單日確診率已經從1％急速升高到1.6％，創下從6月以來的新高；歐洲地區的英國、法國、西班牙等地已因為疫情再度面臨封城挑戰。這場疫情徹底改變了人類原有生活模式，也給人類重新思考、重新出發的機會。

遠距辦公、教學概念股 發燒

因應新冠病毒疫情的防疫安全考量，美國大型科技廠分別延長員工遠距辦公時間，加上美國各州遠距教學、感恩與耶誕節線上購物備貨需...

蘋概、內需股填息 加速達陣

上市櫃公司除權息將於10月底告一段落，截至上周，已有468檔個股完全填權息，占已除權息個股逾37%，等於每三檔個股便有一...

盤中零股交易 高殖利率優選

盤中零股交易制度將於明（26）日上路，鑒於今年上市櫃公司填權息情況優於往年，有助於提高投資人盤中零股交易意願。法人表示，...

股海自由行／大同效應 資產股還有好景

兩周前專欄「半導體重返主流」，我認為IC股是指數多空的關鍵。上次分析過7月28日台積電漲停所帶動台股創天價13,031點...

股市期貨避險操作 掌握三原則更有效

透過股市與期貨的投資工具進行避險操作時，須掌握三大原則：一是不須做到完全避險，因為這會使得投資變得沒有意義；二是操作期貨...

熱門新聞

盤中零股交易 高殖利率優選

美大選倒數 快做股期避險

四大科技股本周法說 將牽動大盤

日月光Q4業績 將站高崗

遠距辦公、教學概念股 發燒

蘋概、內需股填息 加速達陣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。