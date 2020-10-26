盤中零股交易 瞄準雙高股
台股盤中零股交易上路後，個股交易門檻有效降低，市場預期，小資族、年輕族和中長期投資人成為新制參與主力。法人指出，若是小資族進行積極投資，可追蹤法人動向布局優質高價股；若從長計議存股，則可挑選高殖利率股從零股買起，打造長線現金流。
盤中零股初步不開放現股當沖和信用交易，因此交易價格愈高的股票相對能賺取價差。法人舉例，股王大立光每跳動一檔，買賣1股的價差為50元，10股為500元，100股為5,000元，若投資權王台積電1股，跳動價差為5元，而投資低價股的群創，則買賣1股每檔跳動僅賺0.5元。
從零股交易排行來看，高價股也相當受歡迎。如上周五台積電零股成交5.2萬股，中租3.7萬股，都進榜人氣前20強。另外是聯電、長榮、錸德、國產、華邦電等低價股也因交易活絡帶動零股，法人建議，投資人可增加委託單位來擴大價差。
若計畫長期存股，法人推薦從高殖利率股下手，同樣以上周五盤後零股為例，第一金、玉山金、元大高股息、合庫金等人氣最佳。
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