股市期貨避險操作 掌握三原則更有效

透過股市與期貨的投資工具進行避險操作時，須掌握三大原則：一是不須做到完全避險，因為這會使得投資變得沒有意義；二是操作期貨與選擇權最好不要當賣方，避免無法承擔風險；三是操作期權或選擇認售權證，宜有效率達到槓桿作用。

國泰證期顧問處協理吳佩奇舉例，如果持有台積電股票十張，為了要避險賣台積電期貨五口，約當十張部位，不如完全不要持有台積電，等情勢明朗再買回來即可；因此，一般交易人要避險，可能賣台積電期貨一或二口進行避險即可。

期貨分析師表示，操作選擇權爆發重大損失，比較容易發生在交易人當賣方，賣出買權（Sell Call）或賣出賣權（Sell Put）時，遇到指數開盤跳空大漲或大跌，就很容易蒙受重大損失，即使有經驗的交易人運用組合單，也會發生損失慘重狀況，所以，非專家級的交易人最好不要當選擇權賣方。