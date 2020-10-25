美大選倒數 快做股期避險

台股近期量縮，透露投資人對美國總統大選不確定變數採取的觀望態度。法人指出，面對此一重大不確定變數，持有多頭部位較高的投資人，最好運用股票或期貨市場的投資工具避險。

新光投信董事長劉坤錫表示，美國總統大選結果膠著，才會引起股市較大波動，因此研判此一情況機率高再進行避險。

統一證券金融商品部副總經理蒲建亨認為，美國總統川普與對手拜登競選相當激烈，還是很難研判有明確結果，這種重大議題對股市帶來的波動，持有多頭部位高的投資人可利用台指期、個股期貨或認售權證進行避險。

蒲建亨說，持有台積電或一般型基金部位較多者，可做空台指期貨，以台股指數在12,850點為例，交易人可考慮買台指期近月合約約12,400點的賣權（Put）；如果是持有股票有認售權證，則可挑價外10%左右、30~90天到期的個股認售權證，這類操作可規避美國大選結果造成股市重挫時的風險。

群益投顧董事長蔡明彥表示，近期台股出現拉尾盤現象，與部分選擇權策略交易有關，透過買進跨式或 買進勒式策略，可用較低交易成本達到一定程度避險。所謂採買進跨式或買進勒式策略，指的是同時買進買權（Call）和賣權（Put），跨式是買進同一個履約價的Call和Put，勒式則買進不同履約價的Call和Put。

國泰證期顧問處協理吳佩奇分析，預期短期內市場若遇大幅波動，投資人可透過交易成本較低的周選擇權同時買進雙邊操作，例如大盤指數在12,900點，同時買進12,900周選擇權的Call或Put，若Call成交61點、Put成交65點，每點50元計算的總交易成本約6,300元，如果結算12,000點，Call跌至0、Put將漲至900點，獲利變成〔900-(61+65)〕x50=38,700元。