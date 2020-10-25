川普對決拜登 三大概念股可押寶

美國總統大選進入倒數階段，選舉結果牽動股市，也影響未來產業變化，台灣相關供應鏈或概念股也隨之波動。法人指出，川普政策對尖牙股（FAANG）為主的科技股較有利，拜登政策則對綠能及生技股有正面激勵，這些產業都是現階段重要發展趨勢，遇上短線波動，正好長線逢低布局。

根據統計，從10月三大法人買超中，可發現法人不畏盤勢震盪，布局16檔川普或拜登政策相關概念股。

第一金投顧董事長陳奕光表示， 本周台股走勢，預料是剛性買盤對上對美國選舉結果沒信心的賣壓，目前民調是拜登略為領先川普，但兩者差距不大，或許因市場判斷拜登勝選機率高，綠能為主的族群近期漲勢凌厲。

兆豐國際投顧董事長李秀利表示，綠能概念股或許會漲多整理，但台灣要釋出廢耕農地2萬公頃架設太陽能板發電，龐大商機仍有利太陽能業者，且近期股價表現較強勢者偏電廠概念股，而非聚焦在太陽能電池模組業者；日盛投顧總經理鍾國忠說，綠能政策也是蔡政府重要政策，但台灣綠能概念股中，離岸風電族群已見到具體獲利，太陽能族群則尚未有明朗穩定的獲利，即使產業趨勢看好，也要慎選個股。

群益投顧董事長蔡明彥分析， 綠能股已漲升一段空間，短線再大漲的空間恐有限；尖牙概念股在選舉後，應仍有機會表現；李秀利認為，拜登的產業反壟斷政策對尖牙股似乎不友善，但本周蘋果將公布財報，如果提出對後市展望樂觀，等美總統大選告一段落，蘋概股仍有機會回到漲升主流。

陳奕光研判，近期大盤量縮是投資人觀望美國總統選舉結果，本周量能可能更萎縮，但剛性買盤可能布局半導體與蘋概族群，漲多的綠能族群賣壓相對較重，但政治話題結束後，回到基本面看到的是台股企業明年獲利更佳，有助指數持續上攻；新光投信董事長劉坤錫也說，目前對尖牙股、綠能及生技等股持中性看待，只要美國總統選舉結果不是膠著不明，就不用擔心股市表現。