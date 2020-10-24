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小資族看過來 四券商盤中零股手續費1元起

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

台股盤中零股交易下周一（26日）正式上路，為搶攻年輕族，不僅外資券商加入，國內券商最低手續費更下殺1元。即使沒有手續費優惠，多數券商也積極合作LINE等年輕族通訊軟體開辦抽獎，進一步吸引今年來大幅成長的年輕投資人。

據本報調查，中型及小型券商開辦盤中零股交易對「價格戰」最積極，最低每筆手續費只收取1元，大型券商則多維持現行買賣手續費0.1425%，最低20元起，搭配限定期間抽獎。

其中，國泰、統一及新光證券都明確打出手續費最低只要1元，台新證券對原使用台新銀行扣款客戶電子式下單已有三折優惠，11月1日至明年4月底不限盤中或盤後之零股交易雖依牌告收0.1425%手續費，但折扣後最低手續費僅約5元。另若為年底前新開戶，除了交易可拿Line Points，還有機會加送199元手續費抵佣金，等於享零手續費。

康和證券原客戶電子式下單有65折優惠，盤中零股交易打四折，富邦證券原電子式委託手續費六折，盤中零股交易比照。至於凱基、永豐金、日盛、群益金鼎證等皆維持0.1425%，額外搭配抽獎，如凱基證齊步對盤中零股和定期定額台股新開戶送出Line Points，綁定該券商Line帳號再抽獎；日盛證則於限定期間祭出Apple Watch等好禮抽獎。

券商龍頭元大證評估是否提供優惠。證交所統計，下周一將有53家券商開辦盤中零股交易，連外資都加入，占全體券商市占達97%。

盤中零股交易為現行盤後零股之外，新增台股交易時段也能買賣零股的管道，自上午9時開盤起，盤中零股便開始模擬撮合，9時10分進行首次撮合，後每3分鐘集合競價撮合一次，至下午13時30分收盤。

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