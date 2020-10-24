股海自由行／記憶體、蘋果鏈 後市擁利多

經濟日報 / 李鎮宇

接近美國總統大選，市場密切觀察協商中的財政刺激政策。川普稱支持規模較1.8兆美元更大的刺激計劃，並表示選前仍有機會通過紓困案，雖共和黨參院領袖反對，整體協商仍進行中，股市亦隨之波動。

疫情部分，第二波歐美疫情似乎再起，雖然以輕症或是無症狀為主，但是考量醫療體系負荷及入冬後病毒傳播可能加速等情況下，各國政府可能會持續加強對民眾的日常控管，不過尚不致於全面關閉商店、學校、辦公室，隨疫情上升，各國加強控管，潛在不利後續內需動能，將削弱市場對景氣復甦期待，後續關注美國大選結果，企業財報與疫情發展，總統大選前國際市場仍存短期波動加大的可能。

大選變數下，台股優越基本面表現加上蘋果新機熱銷，台股表現相對強勢，新公布外銷訂單500.3億美元，創下歷年單月新高，首度突破500億美元，連續七個月正成長；外銷訂單遠優於預期，電子產品續創歷年單月新高，主因蘋果新機備貨效應，加上華為轉單和急單的效果帶動成長。

展望未來，第4季外銷接單可望持續成長；新興科技、遠距商機、半導體競爭優勢等題材仍有助持穩台灣外銷動能。傳統產品轉正貢獻，機械訂單增速因自動化需求連續三個月正成長，預期台灣外銷訂單趨勢性復甦，惟須注意冬季疫情擴散，是否再度影響各國經濟活動之風險。

隨著第4季歐美感恩節、耶誕節及中國雙11購物節到來，台股上市櫃營收可望再創佳績，建議可利用短線指數回檔修正時，適度布局持股。日前台積電法說仍正面看待，iPhone 12訂價策略得宜預購熱賣，相關利多引導市場資金重返電子族群。中國雙11購物節、歐美感恩節、耶誕節到來，有利上市櫃營運及獲利表現，中長多頭行情可望延續。

日前傳出蘋果要求主要供應業者，包括兩大組裝廠鴻海、和碩增產新機，確保外界期待的5G iPhone銷量足夠。

iPhone 12系列強調小邊框、輕薄性及高性能，mini更是市場上最輕、最薄、最小的5G手機，售價僅699美元，Pro Max則升級屏幕尺寸及鏡頭（LiDAR、sensor、OIS等），搭配A14處理器，手機性能全面升級，我們看好蘋果供應鏈相關零組件出貨量與相關概念股。

南韓記憶體晶片廠SK海力士宣布，以韓元10.3兆元（約90億美元或約新台幣2,550億元）買下英特爾儲存型快閃記憶體NAND Flash全數事業，包括固態硬碟、NAND產品與晶圓業務及大連廠，海力士在NAND Flash市占排名第四，市占率約11.7%，合併後市占率將攀升至二成，排名第二，兩大韓廠掌握NAND過半市占率，將有助未來記憶體市況趨穩，台系相關NAND Flash模組廠受惠，在取得上游原廠供貨方面將更為穩定，有利於相關概念股。

（作者是台新投顧總經理）

疫情 蘋果供應鏈

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