外資加碼股 扮衝關主力

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
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華為禁令利空鈍化及傳統外銷旺季到來，外資10月來累計買超台股375億元，並大買欣興、貨櫃雙雄等強勢股，法人看好這些外資重兵部署股，有機會成為選後領軍再攻13,000點的多頭主力部隊。

台股7月底攻上13,031點歷史新高，引發市場居高思危，加上華為禁令9月15日生效，外資8、9月接連調節626億、550億元，指數也在高檔出現800多點劇烈震盪，一度失守季線，所幸10月外資買盤重新歸隊，讓多頭鬆一口氣。

外資10月來買超、賣超各八日與六日，其中有三日買超金額逾100億元，累計至昨（23）日共買超374億元，台新投顧副總經理黃文清認為，如果最後五日台股行情變化不大，外資可望終止連二賣，為多頭再度挑戰13,000點，甚至13,031點歷史高點增添助力。

統計外資10月以來買超逾1萬張，且同期間股價漲幅在一成以上強勢股，有欣興、華邦電、誠美材、智易、日月光投控等五檔電子股，以及長榮、陽明、華夏、國喬、台橡等傳產股，大部分處於股價低位階個股。

華邦電受惠美國制裁中芯國際，傳出獨家供應iPhone 12的OLED面板外掛Nor Flash晶片，訂單能見度達明年第1季，近日股價強攻。漲勢同樣落後的日月光投控，也因中國大陸手機廠需求迅速回升，有助擺脫華為訂單減少過渡期，加上iPhone新機SiP貢獻增加，股價連日走揚。

貨櫃航運挾運價大漲及油價處於低檔等有利條件，第3季營運可望繳出亮麗成績單，法人預估長榮獲利可望較上一季翻倍飆漲，陽明則可轉虧為盈，第4季運價持續走高，讓相關業者全年獲利再增想像空間。

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