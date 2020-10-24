台股今年漲7.5％ 冠主要亞股

台股昨（23）日持續受到美國總統大選變數干擾，在13,000點關前量縮整理收小黑，周線則上漲148點收12,898點，是近13周來最高。

法人認為，短多仍占上風，預期選前不致大幅修正，10月月線收紅有望，操作選股不選市。在後市業績看俏下，台股或有機會在選後跟隨美股走揚，再戰歷史高點。

美股因總統大選陷入拉鋸、新一輪刺激方案卡關、歐美疫情再起等因素，四大指數回測月線，台股昨日在外資反手賣超及量能不繼下，維持5日線12,892點以上震盪整理，終場跌18點收12,898點，成交量縮至1,526億元。

以本周表現來看，台股受惠於台積電回穩及傳產股轉強，重新翻紅上漲148點或1.1%，是7月最後一周衝上13,031點以來收盤最高；10月至昨日止，累計上漲383點或3%，全年累計漲幅7.5%，超越上證指數成為主要亞股第一。

昨日權值股中，因蘋果iPhone 12開賣報佳音，不少蘋概股表態，其中以上演破底翻行情的大立光最吸晴，在外資與投信連手加碼下，昨日漲40元或1.2%收3,180元，即將挑戰月線3,200元反壓，其餘強勢族群計有具轉機題材的面板、太陽能、航運、車用零件及防疫概念股。

法人進出方面，外資昨日轉為賣超27億元，累計本周買超141億元，外資在台指期淨多單減少2,464口，降至28,877口。投信終止連二賣轉為買超4億元，累計本周賣超2億元，連二賣。