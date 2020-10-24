盤中零股交易 手續費下殺至1元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導

台股盤中零股交易下周一（26日）上路，為搶攻年輕族群，不僅外資券商加入，國內部分券商最低手續費更下殺1元。即使沒有手續費優惠，多數券商也積極合作LINE等通訊軟體開辦抽獎，吸引年輕投資人。

臺灣證券交易所統計，下周一將有53家券商開辦盤中零股交易，連外資都加入，占全體券商市占率達97%。由於今年來年輕族群開戶數大增，金管會統計，年輕投資人又特別偏好低門檻的零股交易，帶動零股買氣暴增，累積今年來零股成交額已超過533億元，為歷年最多，高出去年全年27%。

此次搶攻盤中零股交易市場，以中型及小型券商最積極，直接打「價格戰」，最低每筆手續費只收取1元，大型券商則多維持現行買賣手續費0.1425%，最低20元起，搭配限定期間抽獎。

其中，國泰、統一及新光及華南永昌證都打出手續費最低只要1元，台新證對原使用台新銀行扣款客戶電子式下單已有三折優惠，11月1日至明年4月底不限盤中或盤後零股交易，雖依牌告收0.1425%手續費，但折扣後最低手續費僅約5元。

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