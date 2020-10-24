美國總統大選倒數，台股買盤觀望導致大盤指數震盪。法人指出，投資人應尋求基本及評價面支撐個股，如群創、長榮等14檔獲外資、投信及主力三資力挺，全力搶進突圍大盤盤局，後市行情反彈有望成為領攻13,000點指標。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，美國大選僅剩六個交易日，台股買盤縮手導致大盤停滯不前，時值上市櫃公司發布財報，匯損疑慮籠罩電子股，拉高選股難度。

鍾國忠建議，投資人可循內外資法人、主力腳步，建立進可攻退可守部位，觀察市場大咖主要買進中低價及財報有期待個股，如受惠漲價又低基期的面板雙虎、航運龍頭股及防疫用品概念股，基本面金鐘罩護體能在盤勢好轉時先攻。

統計外資、投信及主力三大資金勢力共識加碼，且股價反應率先漲贏大盤個股，計有群創、長榮、鴻海、旺宏、日月光投控、聚陽等14檔。

瑞信證券指出，IT和電視面板需求能見度到2021年，報價持續上漲無虞，由於韓廠退出加速產業整併，面板供不應求可能超出預期。群創NB及電視面板產能領先對手，受惠度大，進一步上修其獲利預測。

瑞信同步看好iPhone 12出貨高峰，鴻海第4季營收估季增四成達1.76兆至1.77兆元；美銀認為，鴻海齊步生產Sony PS 5及伺服器設備，本季毛利率挑戰6.3%，每股純益（EPS）可成長到3.3元。兩家外資均給鴻海逾90元目標價。

滙豐證券認為，聚陽第3季生產效率優於預期，不僅獲利超標，9月營益率跳升更創下數年來新猷。主要服飾品牌已啟動庫存回補，加上成衣代工鏈加速整合有利聚陽市占放大，重申積極買進並上調目標價為240元。