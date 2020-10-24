證券存款減...散戶還沒跑

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導
圖／經濟日報提供
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中央銀行昨（23）日發布金融情況，散戶投資信心指標的證券劃撥存款終止連十漲，9月底餘額降至2兆4,618億元，月減691億元，對此，中央銀行官員信心喊話說，目前台股仍處高點，且散戶並未出現大舉潰逃撤離跡象，台股資金動能仍舊十分充沛。

央行統計顯示，受活期性存款增加影響，9月M1B及M2年增率分別上漲至12.1%及7.15%，分別創下十年與近11年新高。其中活期性存款餘額增至18兆6,405億元，締造歷史最高水準，月增344億元，年增率11.9%為十年最高。

央行經研處副處長吳懿娟指出，9月活期存款與定期存款均增加，其中活存增加較多，因企業現金增資承銷款匯入，企業貨款收入及基於資金調度等需求，都會將資金停泊在活期存款上。

央行也觀察到，因新台幣匯率較強，部分企業將外匯存款轉換成新台幣後，停泊在活存與定存裡。至於定存增加，主要是銀行推出優利定存專案。

今年以來台股表現強勢，散戶大軍積極「錢」進股市，促使證券劃撥存款連十月締造歷史新高紀錄，不過9月股市震盪，證券劃撥存款餘額終止連十漲。

對於證券劃撥帳戶減少，是否代表散戶對股市沒信心而撤離？吳懿娟回應，「其實不會，單看期底數變化比較大，但若以旬平均觀察，證券劃撥存款為2兆5,040億元，僅小減165億元。

吳懿娟說，9月股市仍處相對高點，外資9月成交比重由8月的26.9%增加到28.8%，10月來外資在集中市場仍呈淨買超，統計至23日止買超金額為375億元。

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散戶 新台幣

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