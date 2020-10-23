美總統選戰白熱化 國泰證：美股選後上漲機率高

美國總統大選進入倒數計時，國泰證券今公布10月投資氣象觀測分析，對美國、中國、新興亞洲及黃金抱持「正向」看法，美國總統大選結果影響美股後市行情，市調機構多抱持大選後上漲機率偏高，即便暫時遇到短線波動，隨著企業財報及產業新應用推陳出新，投資人伺機布局的契機同步浮現。

美股行情表現影響全球股市，除了新冠疫情後續發展，美國總統大選也是重要因素之一，根據市場機構統計顯示，自1964年以來，美國總統大選結束後3個月，S&P 500指數上漲機率高達64%，由此可見市場對選後的政策落實樂觀期待。

此外，倘若大選結果為連任，S&P 500指數上漲機率則高達8成，顯示執政效率與股市表現有相當的關連。然而，目前最新民調中，川普與拜登兩位政黨總統候選人支持率愈加逼近，預期將促使股市波動轉為震盪劇烈。國泰證認為，震盪之中浮現投資契機，投資人不妨在兩位總統候選人的政見中，找尋共識交疊的產業進行布局。

另剖析此次美國總統大選，雙方候選人政見當中具有共識且受惠的產業，舉凡科技類的5G產業發展以及半導體等，如輝達、高通、Ciena、Lumentum、威瑞森等企業；醫療產業由於受惠於提供審核加快與專利藥保護規劃，則可留意製藥與生技股，如輝瑞藥廠、嬌生、安進公司、吉利德科學、生物基因等相關公司；此外，還有不受疫情與景氣影響的國防產業亦可多加關注，如洛克希德馬丁、雷神、波音、通用動力、諾斯洛普葛拉曼等，都值得市場多加注意。

國泰證券指出，跟著政策脈絡尋找投資機會，布局受惠的產業，既可避開大選結果的不確定性，亦能兼具資產配置概念，同時，操作策略也須留意靈活度及風險分散，可搭配黃金、公用事業類股和投資等級債券作為防禦性配置，在波動環境中進行妥適的資產配置，逢低分批布局。