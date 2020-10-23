快訊

通靈少女媽祖廟重建 建築師：打造台灣首座宗教「包容建築

福島核廢水傳將入海 綠色和平組織：恐會損害人體DNA

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美總統選戰白熱化 國泰證：美股選後上漲機率高

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
國泰證券今公布10月投資氣象觀測分析，對美國、中國、新興亞洲及黃金抱持「正向」看法。本報資料照片
國泰證券今公布10月投資氣象觀測分析，對美國、中國、新興亞洲及黃金抱持「正向」看法。本報資料照片

美國總統大選進入倒數計時，國泰證券今公布10月投資氣象觀測分析，對美國、中國、新興亞洲及黃金抱持「正向」看法，美國總統大選結果影響美股後市行情，市調機構多抱持大選後上漲機率偏高，即便暫時遇到短線波動，隨著企業財報及產業新應用推陳出新，投資人伺機布局的契機同步浮現。

美股行情表現影響全球股市，除了新冠疫情後續發展，美國總統大選也是重要因素之一，根據市場機構統計顯示，自1964年以來，美國總統大選結束後3個月，S&P 500指數上漲機率高達64%，由此可見市場對選後的政策落實樂觀期待。

此外，倘若大選結果為連任，S&P 500指數上漲機率則高達8成，顯示執政效率與股市表現有相當的關連。然而，目前最新民調中，川普與拜登兩位政黨總統候選人支持率愈加逼近，預期將促使股市波動轉為震盪劇烈。國泰證認為，震盪之中浮現投資契機，投資人不妨在兩位總統候選人的政見中，找尋共識交疊的產業進行布局。

另剖析此次美國總統大選，雙方候選人政見當中具有共識且受惠的產業，舉凡科技類的5G產業發展以及半導體等，如輝達、高通、Ciena、Lumentum、威瑞森等企業；醫療產業由於受惠於提供審核加快與專利藥保護規劃，則可留意製藥與生技股，如輝瑞藥廠、嬌生、安進公司、吉利德科學、生物基因等相關公司；此外，還有不受疫情與景氣影響的國防產業亦可多加關注，如洛克希德馬丁、雷神、波音、通用動力、諾斯洛普葛拉曼等，都值得市場多加注意。

國泰證券指出，跟著政策脈絡尋找投資機會，布局受惠的產業，既可避開大選結果的不確定性，亦能兼具資產配置概念，同時，操作策略也須留意靈活度及風險分散，可搭配黃金、公用事業類股和投資等級債券作為防禦性配置，在波動環境中進行妥適的資產配置，逢低分批布局。

總統大選

延伸閱讀

因國防部直接找總統增加後備員額氣炸？ 政院否認

美國前副國務卿：美台關係命運是連結的

美國呼籲斯里蘭卡 擺脫中國影響尋求經濟獨立

科技股還能追？一表掌握美總統大選投資布局 「這題材」有利台灣

相關新聞

高殖利率股才迷人 長線護短線 股息 價差兩頭賺

台股從低檔反彈上漲以來將近7個月，這當中指數從最低點8523點到高點約13000點附近，大波段漲幅約5成左右，儘管外部疫情狀況有稍上半年穩定，但在情況未明下，操作仍會有投資風險顧忌

新台幣好強科技股慘了？外資點名「電子四雄」對匯損最具抵抗力

在美國聯準會印鈔救經濟的大環境下，美元持續走弱，連中央銀行總裁楊金龍都表明，新台幣兌美元在28元價位，將成為短期的新常態，新台幣短線難轉弱，可能對科技產業的毛利產生壓力，不過外資卻看好「電子四雄」相對具抵抗力。

iPhone 12開賣 蘋概股不給力、台股收跌18點

台股今日收盤指數為12,898.82點，下跌18.21點，成交量為1,516.56億元；本周指數148.45點，周線拉出...

下周起 小資族輕鬆買台積

台股持續向一萬三千點叩關，不少口袋不夠深的民眾想入市卻「心有餘而財不足」，廿六日上路的台股盤中零股交易，讓小資族也可以在大盤交易時間買賣大立光、台積電等高價股。

5G版iPhone開賣蘋概股整理 台股翻黑暫失5日均線

蘋果新5G版iPhone今天開賣，不過主要蘋概股整理，台股盤中翻黑，暫失5日均線，在12880點附近震盪。法人表示，儘管...

美總統選戰白熱化 國泰證：美股選後上漲機率高

美國總統大選進入倒數計時，國泰證券今公布10月投資氣象觀測分析，對美國、中國、新興亞洲及黃金抱持「正向」看法，美國總統大...

美股收紅 台股開盤上漲28點

台股今日開盤上漲28.09點，開盤指數12,945.12點。台積電（2330）開盤漲3元，開盤價458元。

外資抱台股 持股比創新高

外資愛台股，金管會主委黃天牧昨（22）日在立法院表示，到前天為止，外資持有台股的市值比重提高到將近44%，再創歷史新高。

立委提零股交易降稅 券商公會：樂觀其成

台股盤中零股交易26日上路，有立委建議日後比照當沖降稅模式，增加投資誘因，金管會承諾會視交易量檢討，證券業者對此樂觀其成...

晶圓雙雄、傳產龍頭撐盤 有望接棒成主流

台股昨（22）日低量力守5日線12,863點，主要功臣除晶圓雙雄，台泥、統一等傳產龍頭股擺尾，也扮演關鍵角色。法人認為，...

外資回補 台股尾盤爆量269億

受美國總統大選局勢不明朗影響，台股本周來買盤陷入觀望，昨（22）日外資回補權值股，帶動台股最後一盤爆量269億元甩尾30...

零股交易降稅 掀起話題

零股交易下周一（26日）上路，金管會主委黃天牧昨（22）日在立法院表示，零股交易實施三個月後，將研議是否比照當沖降稅，對...

熱門新聞

晶圓代工產能 供不應求

零股交易降稅 掀起話題

外資回補 台股尾盤爆量269億

晶圓雙雄、傳產龍頭撐盤 有望接棒成主流

資產營建股 買盤搶進

鴻海出清阿里持股 賺37億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。