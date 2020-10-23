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外資抱台股 持股比創新高
外資愛台股，金管會主委黃天牧昨（22）日在立法院表示，到前天為止，外資持有台股的市值比重提高到將近44%，再創歷史新高。
根據金管會日前公布的最新外資統計，9月外資持續淨匯出17.94億美元，今年前九月外資淨匯出175.2億美元，創歷年同期新高。
立法院財委會昨天審查金管會預算案，黃天牧會前受訪時表示，目前外資累計淨匯入仍有1,960億美元，到前天外資持有台股市值比重近44%，再創歷史新高。
黃天牧表示，台股這一年來交易量，外資占26%、本國人60%、一般法人12%，台股行情是靠基本面，資金很多來自國人對股市信心，這一年新開戶有五、六十萬，顯示外資資金對台股很重要，但本國人資金支持台股也很重要。
對於外資持股市值比重提高的原因？金管會證期局長張振山表示，10月以來台股表現亮眼，外資已轉為買超，金額有248億元，有可能轉呈淨匯入，不過，這些數字還是要以央行公布為主。
張振山表示，到前天為止，外資持有台股市值比重提高到43%多、將近44%，是歷史新高；到9月止，外資累積淨匯入仍有1,960億美元。
此外，對於天氣轉冷，疫情變化會否再度影響台股？黃天牧說，美中貿易衝突、美國選舉等，都是因素之一，很難從單一因素解釋股市變化。
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