非電股行情增溫 塑化、水泥重獲資金青睞

市場觀望氣氛濃厚，買盤縮手，惟台股今（22）日開低後跌點並未擴大，在亞股中表現相對有撐，終場更在買盤進駐下收紅，盤面上，非電股行情增溫，南亞（1303）、台泥（1101）等傳產股重獲資金青睞，交投轉趨熱絡。

今科技族群漲跌互見，僅部分半導體、電子零組件代工等權值股零星點火，電子成交比重再度回落七成之下，來到67%，傳產股表現相較活躍，成交比重上升至28%。

上市食品、水泥、塑膠等漲幅介於1.2%~1.5%，包辦類股漲幅前三，其餘如汽車、建材營造、觀光、紡織纖維等也有0.4%~0.8%的漲幅表現，同樣居類股指數漲幅前十中。

台塑四寶中，南亞、台塑（1301）、台化（1326）皆走紅作收，其中，南亞漲1.9元或3.2%，收在60.5元，成交量擴增至2萬張以上，表現最為積極，收復5、十、月均線，法人分析，在各國採取防疫與經濟並重政策下，塑膠、化工、聚酯、電子材料產品獲利逐步改善，有利南亞本業獲利表現。

台泥、亞泥（1102）雙雙收漲1%以上，法人指出，中國水泥在傳統旺季、災後重建需求、基建投資等需求帶動下，後市報價及毛利將重返上升軌道，使得台泥營收及盈餘將可受惠成長。

法人分析，包括航運、電線電纜、汽車輪胎、化工、鐵礦砂、橡膠類股等有好轉情況，而綠能與風力發電則是台灣現階段政策助力推動，具有發展前景，這類非金電類復甦較為溫和緩慢，能見度相對不高，但由於資金行情輪動且多頭格局存在，故籌碼乾淨且獲利大幅成長的傳產股仍具有向上表現機會。