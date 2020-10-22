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聯電市值突破4099億 外資單日買超38133張
聯電（2303）遭美國司法部控告侵害營業秘密等罪名可望有解，加上晶圓代工價格喊漲，今(22)日股價再衝高，收在33元，創2004年4月以來波段高價，市值增達4,099.39億元，統計外資單日買超38,133張，高居個股買超冠軍。
聯電今日公告說明美國司法部與公司等被告間營業秘密刑事案件進度指出，就被美國司法部起訴之侵害營業秘密等罪名案件持續跟美國司法部商討可能的解決方案，期望在最短的時間內達成結論。
聯電說，預期法院近日將開庭審理，為此已和美國司法部各自向法院提出解決方案相關的建議量刑書狀，書狀內容包含請求法院處以較輕的罪名及罰金美金6,000萬元。根據雙方的討論，合理預期的可能解決金額為美金6,000萬元。但此解決方案尚待法院核准。
聯電今日股價未受恐將罰款美金6,000萬元的消息衝擊，以31.9元開高走高，終場收在33元，上漲1.65元，漲幅5.26%，再創16年多新高，市值也持續攀高。
統計外資今日買超聯電38,133張，高居個股買超冠軍，投信買超13,602張，自營商買超2,731張，合計三大法人買超54,466張。
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