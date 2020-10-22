凱基證券「隨身e策略」 萬人登入體驗

有鑑於手機上網已成為全民運動，凱基證券看準投資人使用偏好，日前推出全新行動交易系統「隨身e策略」App深受好評，上架後四週內即吸引破萬人登入體驗，使用人數持續增加中。

根據財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）公佈的2019年台灣網路報告，國內12歲以上民眾上網率達89%，其中，使用手機上網比重更高達97.7%，顯示手機已成為民眾上網的主流裝置。

向來致力於提供與客戶需求零距離全方位理財服務的凱基證券，持續開發有助於客戶投資理財的各項工具，並因應上述趨勢推出「隨身e策略」App。

凱基證券表示，「隨身e策略」App除提供一般交易系統的下單帳務服務，更依照投資人的需求，增加策略選股工具，投資人可自訂選股策略，並透過系統內的歷史回測功能，檢測自訂策略的勝率，即可從茫茫股海中，找出優質股票，輕鬆成為策略大師。

因應逐筆交易撮合制度，「隨身e策略」App的閃電下單功能可即點即下，委託、刪單超快速，扮演投資人的超級好幫手。

針對有全球投資布局需求的客戶，「隨身e策略」App提供美、港、陸股的個股盤後資訊加值服務，例如營收分析、獲利能力分析等詳盡且豐富的訊息內容，讓投資人能更了解投資的企業，做出準確的投資判斷。