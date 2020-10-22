台股收漲39.78點 三大法人買超48.81億

美國總統大選進入最後攤牌的關鍵時刻，美國歷史上很少看過兩個年逾七旬的老人在台上拚搏，從主流媒體的民調來看，川普防疫不力，拜登在民調上取得領先，但是選前爆發的「電腦門」事件，拜登的兒子涉入嚴重的貪腐醜聞，拜登與中國的資金往來也被放大檢視，到底對選情會帶來多大衝擊，市場都屏息以待。

2020-10-22 12:23