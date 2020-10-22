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台股收漲39.78點 三大法人買超48.81億
台股今(22)日開低震盪，盤中一度下滑至12,827.4點，尾盤買盤拉抬權王台積電（2330）、聯電（2303）、面板股的群創（3481）及金融股，一舉推升指數約30點，終場以12,917.03點作收，上漲39.78點，成交量1,719.6億元；三大法人買超48.81億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超67.37億元，投信賣超8.31億元，自營商賣超（合計）10.24億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.99億元，自營商（避險）賣超8.25億元。
台股今日以12,854.97點下跌開出，早盤以聯電、華邦電（2344）等股撐盤，台積電開低，但尾盤大單敲進翻紅作收，鴻海（2317）也守住紅盤，股王大立光（3008）收低，但守住3,000元，收在3,140元，大盤指數終場收在12,917.03點，收復12,900點關卡，漲幅0.31%。
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