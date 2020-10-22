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美國總統候選人拜登投書聯合報系 當選將深化與台灣關係

比特幣突破1.3萬美元大關 映泰連二日漲停

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
美國支付業者PayPal開放加密貨幣交易。(美聯社)
美國支付業者PayPal開放加密貨幣交易。(美聯社)

比特幣受美國支付業者PayPal開放加密貨幣交易激勵，幣值應聲大漲突破1.3萬美元大關，寫下今年新高價，帶動板卡族群今（22）日幾乎全線上揚，映泰（2399）、撼訊（6150）漲勢尤為凌厲，映泰更連續兩天攻下漲停，股價收在14.95元。

PayPal昨（21）日宣布，公司將推出一種讓客戶在PayPal錢包內購買、持有，及出售特定加密貨幣的方式，預定數周內會在美國推出。

PayPal用戶起初將能購買比特幣、乙太幣、比特幣現金，以及萊特幣。PayPal打算在明年上半年將這個功能引進旗下行動支付應用程式（App）Venmo與特定國際市場。

受利多消息激勵，加密貨幣群起上揚，在比特幣帶頭領漲下，萊特幣、比特幣現金等規模較小的幣別也應聲大漲。

根據加密貨幣網站Coindesk數據顯示，比特幣在今早六點突破1.3萬美元大關，最高來到一比特幣兌13229.37美元，寫下今年來新高。

比特幣勁揚，台灣板卡廠跟進走高，包含中小型廠映泰、撼訊、麗台（2465）、精英（2331）、承啟（2425）等上漲，一線大廠微星（2377）、技嘉（2376）也由黑翻紅，板卡廠僅華擎（3515）下跌作收。

映泰受惠主板銷售優於預期，帶動今年9月營收達2.81億元，月增28.9%、年增73.5%，為30個月新高，營收連續三個月成長。映泰第3季營收6.87億元，季增70%、年增17%；累計映泰今年前三季營收16.29億元，年減1.8%。

法人預估，映泰下半年本業重回正成長態勢，在超微（AMD）新品帶動下，映泰出貨動能有望增溫，本業虧損將可望大幅收歛。

至於撼訊在顯卡出貨回溫下，9月營收同樣繳出佳績、達4.96億元，月增30.3%、年增24.6%，為28個月新高，營收連續兩個月增長；累計今年前三季營收24.74億元，年增13.5%。

比特幣

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