台股尾盤急拉 終場漲39點收12,917

美股期貨盤跌、亞洲主要股市也壓在盤下，台股今（22）日多數時間都在平盤附近震盪，尾盤在大單敲進台積電（2330）、聯電（2303）、群創（3481）以及多數金融股下，拉抬指數約30點，終場指數上漲39.78點，收在12,917.03點，成交量達1,719.60億元，收復12,900關卡。

台積電、聯電、群創、華邦電（2344）等受惠尾盤大單敲進，台積電由黑翻紅、聯電及華邦電都在最高點，金融股的中信金（2891）、富邦金（2881）、玉山金（2884）等也受惠買單點火。

盤面上，汽車零組件族群較有表現，受惠於車市回溫、特斯拉財報繳出不錯成績等，帶動相關股價走揚；原物料相關的水泥、塑化、食品等也有不錯表現。

凱基台商天下基金經理人吳志文表示，現階段美元走弱，台幣資產續強的格局暫未改變，推升資金流入台股市場的熱絡程度。隨著5G供應鏈的強勁需求，搭被遠距辦公持續推升雲端產品需求，科技產品的出口量仍見成長，加上今年疫情牽動了台商後續經營板塊的變化，根據全國工業總會10月初調查，近三成台商期望未來將供應鏈回流台灣地區，這對台股相關企業的長線獲利成長有所挹注。