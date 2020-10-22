盤中零股交易將上路 有助小資族進場投資

今年台股市場有兩大交易制度的調整，逐筆交易新制已在3月上路，10月26日將實施「盤中零股制度」第一階段，交易時間跟大盤一樣，除解決以往零股買賣難以成交的困境，也降低投資門檻，有助小資族進場投資，促進資本市場年輕化。

富邦證券表示，盤中零股交易與過去買賣零股的方式不同，所謂「盤中零股」交易時間和大盤相同，從上午九時到下午一時半，於上午九時十分起第一次撮合，接下來每三分鐘以集合競價方式撮合一次，依照價格優先、時間優先的原則成交，撮合後會對外揭示成交的價格以及數量，並揭露未成交最佳5檔申報的買賣價量資訊。

富邦證指出，證交所曾調查，台股總開戶人數中，30歲以下的投資人占比不到一成，以富邦證券為例，過去一年，30歲以下有零股交易的客戶占比為一成多；以投資定期額ETF來看，30歲以下的客戶占比則高出一倍以上，顯示出因為進入門檻低，年輕的股民對於定期定額的接受度較高。

富邦證認為，盤中零股交易有利小資族群進行小額投資，也能吸引學生及社會新鮮人等年輕人參與股市，促使台股投資者年輕化。

證交所推出盤中零股交易新制，採分階段實施，第一階段盤中零股交易將可便利小資族進行小額投資，第二階段將開放「先買後賣」當沖，以充分滿足小資族投資人的交易需求。

富邦證提醒投資人，除專業機構投資人外，交易盤中零股限以電子交易辦理，投資人需先開立電子帳戶，建議還沒有開好電子帳戶的投資人，在新制實施前先使用券商線上開戶將電子戶開立完成。

另外，盤中零股交易僅限下ROD(指定價格的限價委託單)，限當日有效，未成交的委託不會保留到盤後零股交易；為避免價格波動劇烈，盤中零股也有瞬間價格穩定措施；至於盤中交易零股的手續費計算方式也與大盤相同，手續費費率為千分之1.425。