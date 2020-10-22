大同變天 謝金河：若只開發資產 像肥牛被肢解

大同（2371）經營權變天，財信傳媒董事長謝金河今（22）日在臉書表示，「市場對王光祥的新經營團隊仍保持冷靜，接下來要看新公司派端什麼菜？」，他強調，「落實公司治理、強化本業經營、引進好人才、創造股東新價值，這才是核心大計！」。

謝金河今日以「大同終於變天！從治理出發，創造股東價值！」為題在臉書發文指出，市場派拿到大同的經營權，林挺生創立的基業，終於落到外人手上；這場股權爭奪戰歷經很長時間熬戰，也引來多方角力，甚至陸資也牽扯進來，主管機關一度面臨壓力，如今大局底定，儘管林郭一派仍會反撲，但恐難挽狂瀾。

謝金河說，昨日大同臨時股東大會沒有出現黑衣人包圍現場，也預告這場大戲落幕。股東臨時會結束後，主導市場派的王光祥立即表態要積極活化大同資產，更坐實市場派只是看中大同土地的說法，不說大家也知道。其實，大同眼前最重要的是落實公司治理，重新創造大同新價值。

謝金河強調，大同全台土地資產價值可觀，但更重要的是企業有品牌及產品，過去公司派不懂得用人，大同人才四散，現在市場派除了開發資產外，必須重產品線，讓本業產生經營利益，這才是根本之道。

他認為，大同是老店，價值連城，市場派若懂得從本業經營下手，鞏固核心競爭力，才是大同永續發展之道，如果只是純粹開發資產，大同只是像頭肥牛被肢解而已。

謝金河表示，市場派還有一個使命，要把過去兩年被林郭「勒令下市」的華映及綠能重新救活起來。對於經營者來說，為股東創造價值是責無旁貸的天職，最惡質的經營者是把公司股價變壁紙，這些年大同公司派盡失人心，是因為公司派使盡全力毀滅價值，這次變天，大家樂觀其成，是因為改變可以創造希望。

謝金河強調，以大同在選舉揭曉後的反應來看，市場對王光祥的新經營團隊仍保持冷靜，接下來要看新公司派端什麼菜？「我的想法，落實公司治理，強化本業經營，引進好人才，創造股東新價值，這才是核心大計！」。

大同將在明日恢復正常交易，今日股價開高走高，早盤以20.1元開高，盤中衝上漲停21.35元。