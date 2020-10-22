特斯拉獲利佳 這幾檔概念股水漲船高

台股今（22）日在平盤附近震盪，盤面上亮點在特斯拉概念股，受益於電動車大廠特斯拉第3季繳出不錯成績單，盤後漲近4%，激勵相關特斯拉概念股走揚，包含：智伸科（4551）、江申（1525）以及台半（5425）等等。

特斯拉公布今年第3季財報，是連續5個季度獲利，營收87.71億美元，季增45%，年增39%，毛利率23.5%，季增253個基點，年增462個基點；當季稅後淨利3.31億美元，季增218%，年增131%，當季每股純益0.27美元，優於第2季每股0.1美元。

營收9成來自於電動車收益，且第3季的創紀錄汽車銷售，交車13.93輛，預估今年交車量50萬輛目標不變。而特斯電動車引領全球浪潮，汽車邁向電動、智慧方向發展的趨勢確定，將帶動相關概念股後續表現；今日智伸科（4551）、江申（1525）、台半（5425）、堤維西（1522）以及大同（2371）等等受到買盤點火，盤中漲逾2%。

近期為美國第3季財報密集公布期間，今日可口可樂、英特爾等大廠也將公布財報，市場預期英特爾每股純益為1.1美元，較上季以及去年同期衰退，市場將特別關注先進製程進度，尤其是台積電（2330）的委外代工狀況。

根據Zacks股票研究統計，史坦普500大企業已有36家公布財報，上季營收及獲利分別較去年同期衰退14.1%及1%，獲利及營收優於預期比例分別為88.9%及75%。法人指出，由於市場分析師多半對企業財報預估偏向保守，這些重量級科技股上季財報應可優於預期，亦有望激勵台股相關概念股表現。