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雍智Q4營運續看好 股價大漲逾8%

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

介面測試大廠雍智（6683）在第3季營運走升之後，在下游需求持續旺盛之下，市場法人看好該公司第4季營運展望，近期外資及投信法人均有加碼動作，在基本面及籌碼面均正向之下，今（22）日該股一度大漲逾8%，股價重回所有短中長期均線之上。

10月以來，雍智股價在270元至285元之間呈現橫向整理，由於該公司9月營收已是連續第2個月創下歷史新高，且以單季營收來看，今年第3季營收也是歷史新高表現，由於下游需求仍維持旺盛，市場看好該公司第4季營運可望保持第3季高檔水準表現。

受到基本面後市看好帶動，今日該股盤中一度大漲逾8%，股價盤中高點來到308.5元，不僅一舉重新站回300元關卡之上，同時也強勢越過多空分界的季線關卡289.5元，並在今日同時站回所有短中長期均線之上，技術面方面重新由多方掌控。

外資法人累計至昨（21）日為止，已連續3個交易日買超該股，3個交易日共買超196張，另外，投信法人10月以來也持續加碼布局，累計至昨日為止，投信法人也買超該股559張，外資及投信法人雙雙力挺是推升雍智股價強勢重回300元之上的主要動能。

市場法人認為，雍智目前重要產品線，包括5G系統單晶片（SoC）、WiFi 6及真無線藍牙耳機（TWS），不僅是今年第3季業績創高的重要動能，同時，市場法人也持續看好雍智5G、射頻測試相關IC測試載板需求，新探針卡設計專案貢獻增加亦增添營運成長動能。

真無線藍牙耳機

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