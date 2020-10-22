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外資愛台股 黃天牧：10月占比44%創新高

經濟日報 / 記者邱金蘭/即時報導
金管會主委黃天牧。記者林伯東／攝影
金管會主委黃天牧。記者林伯東／攝影

金管會主委黃天牧今（22）日上午在立法院表示，10月外資已有淨匯入，且昨天外資占台股市值比重提高到近44%，再創歷史新高。

立法院財委會今天審查金管會預算案，黃天牧會前受訪時對於10月外資是否回來了表示，目前外資累積淨匯入仍有1,960億美元，到昨天外資持股市值比重近44%，再創歷史新高。

台股這一年來交易，外資占26%、本國人60%、一般法人12%，台股行情是靠基本面，資金很多來也自國人對股市信心，這一年新開戶有五、六十萬，顯示外資重要，但本國人資金支持也很重要。

昨天數字有回來嗎？證期局長張振山表示，10月外資已轉為買超，金額有248億元，昨天外資持有台股市值比重43%多、將近44%，是歷史新高。

對於外資市值比重提高原因？張振山表示，外資有淨匯入，10月來台股表現亮眼，10月是淨匯入。

對於天氣轉冷，疫情變化會否再度影響台股？黃天牧表示，美中貿易衝突、美國選舉等，都是因素之一，很難從單一因素解釋股市變化。

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