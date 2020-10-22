大同變天 股價重新站上20元關卡

大同（2371）股臨會改選董事，市場派大獲全勝，將取得經營權，證交所宣布大同自明日起股票恢復正常交易，今(22)日早盤以20.1元開出，重新站上20元關卡之上，一度拉升至20.15元，早盤漲幅2.82%。

大同股臨會結束，市場派取得7席董事，內定將由林文淵擔任董事長，最快可在下周召開董事會推選新董事長，林文淵表示，將會堅守本分，找「最好最勇」的人來，以3年為期，重新擦亮大同招牌。

大同資產豐厚，土地價值上看千億元，三圓建設董事長王光祥表示，大同總部是國家級資產，不會這麼快處理，芙蓉大廈則是超過50年的舊大樓，將可配合政府優惠政策進行開發。

大同股票遭打入全額交割後股價從20元附近下跌，8月間一度下探到近三年低點的12.35元，昨日收在19.45元，今日以20.1元開高，再站上20元，早盤一度拉升至20.15元。