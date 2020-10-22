美股弱勢震盪 台股開跌22點

美股弱勢震盪，四大指數收盤全數下跌，使台股今（22）日開盤下跌22.28點，開在12,854.97點，早盤在台積電（2330）、聯發科（2454）跌勢收斂，鴻海（2317）、聯電（2303）表現撐盤下，指數一度由黑翻紅。

市場觀望新刺激法案協商進展，且等待周四總統辯論會登場，加上原油庫存減幅不如預期，能源類股領頭下跌，以及阿斯利康疫苗試驗驚傳死亡，使市場投資氣氛不佳，壓抑四大指數全日呈現區間震盪，收盤小幅下跌。

終場道瓊工業指數下跌97.97點，或0.34%，收在28210點；標普500指數下跌7.55點，或0.21%，收在3435.56點；Nasdaq指數下跌31.79點，或0.27%，收在11484.6點；費半指數下跌18.5點，或0.77%，收在2367.25點。

展望後市，美國總統大選將近，市場不確定因素多，包括歐美疫情嚴峻、新紓困方案兩黨意見分歧、及美股財報公布好壞不一等因素影響，投資人操作心態轉趨保守。台股近期量能陷入萎縮，市場觀望氣氛濃厚，指數空間有限，建議不追高，可逢低布局第3季財報優於預期及第4季展望佳的業績題材股。