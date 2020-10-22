台指期開盤跌79點 台積電期貨開跌3元

台指期今（22）日開盤12,729點，下跌79點；台積電期貨近月合約開盤跌3元，開盤價447.5元。

美股昨日收盤，四大指數小跌作收，跌幅介於-0.22~-0.78%；蘋果跌0.54%；台積電ADR跌0.70%；聯電ADR跌0.74%。

統一期貨表示，外資現貨賣超6億，期貨部分增加1,082口，淨多單2.7萬口，十大交易人與特定法人合計買進9,792口。週選支撐與壓力區落在12,400至13,050之間，P/C Ratio降至1，整體籌碼中性看待。

統一期貨說，歐美疫情新增確診人數仍在高點，美國總統大選將至，雙方候選人呈現拉鋸戰，大選結果難以預料，市場上眾多不確定的消息使投資人越趨觀望，指數也維持震盪較無方向性，投資人保守操作，待行情明確再順勢布局。