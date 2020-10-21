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集保：查核大同股東臨時會作業 順利完成董事改選

經濟日報 / 記者張瀞文／即時報導

大同公司（2371）少數股東報請經濟部同意自行召集股東臨時會，在21日上午9時舉行。集保結算所指出，集保秉持股務事務中立原則，查核大同召開股東會作業，大同也順利完成第一次股東臨時會董事改選案。

集保指出，主管機關相當重視大同股東的權益保障、召集權人是否公平對待每位股東、股東會防疫作業，以及辦理股務事務中立性等事項，指示集保結算所派員查核召開股東會作業。

集保結算所稽核室經理陳子碇指出，集保結算所在開會前一日下午就赴會場勘察股東會會場布置、股東報到之動線安排，便利股東報到出席，並設置主會場及兩個備用場地，採間隔座位安排，股東會會場設置，符合防疫作業指引3.0的相關規定。

陳子碇說，原訂受理股東報到時間為上午7時30分，因為一樓等候進場人潮多，因此主辦單位提前於7時20分開始受理報到作業。報到股東需要經過量測額溫，並佩戴口罩，才能進入會場。截至8時20分，所有排隊等候報到的股東都已完成報到並進入會場，受理股東報到情形，井然有序。

上午9時整，司儀當場宣讀依主管機關函示剔除經查獲之陸資持有大同公司之表決權股份數額，並宣布出席股份總數為大同公司發行股份總數91.88%，已達到法定的開會門檻，司儀即請主席宣布開會。

會議順利進行，於上午11時左右完成計票，由司儀宣讀六席一般董事及三席獨立董事的當選名單。公布董事當選名單後，共有七名股東提問。陳子碇指出，本次股東臨時會，會議進行過程尚稱平順，未發現有股東權益受損害之事。

陳子碇強調，站在集保立場，會本著股務事務中立、保護股東權益、公平對待股東等原則，協助上市櫃公司以和平理性的方式召開股東會。

股東會 大同 集保結算所

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