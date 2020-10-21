經濟解析／大同經營權變天 三轉機看股票可不可買

百年大同（2371）變天，市場派取得經營權，市場普遍預期，未來的股價將可朝正向發展，也有法人說的坦白，認為新的經營團隊進駐，絕對會促使股價上漲，加上大同具有土地資產及重電、綠能等本業的基本面加持，長期來看將有機會脫胎換股，現在可以進場買進布局；不過，也有法人提醒須留意套牢壓力，及是否會再出現陸資或是公司派大舉賣股的情況。

大同公司派與市場派交手多年，公司派驚險守住經營權，但今日的股臨會則是市場派獲利，終於拿下經營權，反映的可能是股東對公司的表現感到失望，加上今年大環境改變，台商回台帶動建案及資產股題材，疫情下家電等本業受惠，讓股東轉而對以三圓建設為主的市場派有不同的期待。

仲英財富投資長陳唯泰坦言，大同未來在新人新氣象之下，新經營團隊可望交出比較好的獲利表現，主要可以從三大方向來看，一是大同的資產開發題材、二是家電等本業表現穩定、三是綠電題材，將可望推升大同的營運表現。

他表示，大同目前是全額交割股，未來在恢復正常交易後，隨著成交量的放大，可望讓股價有進一步的表現機會，目前不失為一個進場布局的時點。

另有法人也認同不論是短線或是中長線，可以買進大同布局；法人以三大理由分析表示，新技術、新訂單、新經營團隊具有推升股價的能力，因此，在大同市場派進駐之後，未來的經營績效將可望逐步改善驗顯現。

其次則是大同擁有的資產開發題材，在三圓建設主導下，將可望加速開發來挹注營運；另外，大同本業也是一大題材，包括重電、綠電的加持，長期來看，大同後面將有不錯的機會。

法人強調，以大同來說，市場派取得經營權，可以視為轉機股題材，因此可以長線布局，即使是短線，在新團隊的題材下，股價也將會上漲；不過，也有法人認為，在經營權爭奪戰落幕之後，未來仍將回歸基本面的表現，只有交出成績才能持續吸引投資人的青睞。

大同經營權吵吵嚷嚷多年，股價也隨著起起伏伏，從2016年的4元左右，2018年一度上漲至42.4元；以今年股價走勢來看，年初曾由23.95元下滑至16.65元(3/19)，其後隨著台股指數反彈，股價拉升，5月間回升至23.85元，股東會前股價維持在20元以上，但受到遭證交所打入全額交割，董事長林郭文艶申讓持股等因素衝擊，股價一度再下滑至12.35元。

不過，在市場派獲准召開股東臨時會之後，股價9月以來再漲一波，從15.5元上漲，短線漲幅逾3成；法人提醒，股價目前已漲回每股淨值(15.27元)之上，且面臨年線及20~23元的套牢壓力，雖有新經營團隊將進駐的轉機題材激勵，但要再往上，則要看基本面能不能有所表現。