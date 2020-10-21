盤中零股將上路！0050、0056 百元銅板價就能買

國民ETF「銅板價」時代來臨！台股10月26日起實施盤中零股交易，所有個股門檻大幅降低，包括國民ETF的「元大台灣50」（0050）、「元大高股息」（0056），原本一張要價約台幣10萬元、3萬元，盤中零股交易後，一股僅約100元及30元；等於小資族少喝一杯咖啡，就能入手0050、0056。

台股盤中零股交易實施後，第一盤自上午9時10分首次撮合，後每3分鐘集合競價撮合一次，最少可委託1股，加上證交所同步揭露模擬撮合資訊，投資人能跟隨行情調整委託，讓零股活絡度大幅提升。

投資人可選擇買龍頭股，如台積電、聯發科表現備受看好，不過不少龍頭股股價3位數起跳，並承受單一個股的波動風險，相對地，若想做分散投資，小資族也能選擇買進1股0050，有收益需求可投資0056。換算只要每天省下一杯咖啡，就能透過零股當許多績優企業的股東。

法人建議，小資族可事先設定每月預計理財目標，如一個月有5,000元或1萬元閒錢投資，能分散買入0050和0056，當額外領到獎金或年終時，可規劃當月加碼。長期定期定額或定期不定額台股ETF，均能參與台灣經濟及重要企業的成長果實。

當中，0056將於10月28日除息，每單位發放1.6元現金，26日盤中零股啟動後，小資族也能著眼0056除息後多有填息表現，股息價差兩頭賺。

法人也提醒，券商每筆零股交易，將比照整股交易收取成交額之0.1425%為手續費，買進、賣出都收取一次，另部分券商有提供優惠，可降低成本。

如以交易金額1萬元計算，手續費0.1425%為14.25元，但多數券商每筆交易手續費最低20元起，因此仍可能以20元計收，手續費率便達到0.2%。小資族對此可累積較多金額，擴大交易單位，更有精打細算之效。