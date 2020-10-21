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台股收漲14.88點 三大法人賣超48.94億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今(21)日開高走低，權王台積電（2330）、股王大立光（3008）撐盤，尾盤奮力拉升大盤指數翻紅，終場以12,877.25點作收，上漲14.88點，成交量1,679.82億元；三大法人賣超48.94億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超5.99億元，投信賣超2.35億元，自營商賣超（合計）40.59億元，其中自營商（自行買賣）賣超36.81億元，自營商（避險）賣超3.78億元。

台股今日以12,889.88點上漲開出，早盤一度拉升至12,942.12點，但在觀望氣氛之下，指數震盪走低，一度下滑至12,846.42點，尾盤買盤拉抬台積電、大立光等股，指數翻紅作收，收在12,877.25點，漲幅0.12%。

自營商 台積電 台股 三大法人

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