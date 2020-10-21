在今日召開大同（2371）股東臨時會，高票當選董事的三圓建設董事長王光祥表示，大同董事會預計下周三、四召開，推選新任董事長。他表示，市場派會一致推舉林文淵出任新任的大同董事長。

王光祥在大同股臨會後舉行記者會，他說：「已經跟股臨會最高票當選的大同獨立董事王金來通過電話，王金來已同意下周召開大同董事會，推舉新任董事長。」

王光祥指出，感謝經濟部、金管會這一次給大同股東自己做主的機會，讓股東合法召開109年第一次的股東臨時會，選出6席普通董事和3席獨立董事。

從106年以來，大同董事會一直有違法爭議，這次主管機關做出有作為的決定，司法機關也做出合乎法令的裁判，大同公司終於產生一個可以合法運作的董事會，這是所有股東殷殷期待、齊心努力的成果。

今天大同股東投票的權數超過92.34%，顯示股東們都十分關心大同的未來，本人做為大同股東的一分子，衷心希望股東用選票選出自己支持的董事和獨立董事，引進監督力量，所有的股東就不要分彼此。本人也感謝林郭董事長平和參與這次的股東臨時會。

大同召開第一次臨時董事會，本人將會推舉林文淵先生擔任大同董事長，照顧全體員工和股東，齊心協力創造大同下一個百年榮光。

大同股東臨時會選舉結果，市場派獲勝， 獲得七席董事，將主導今後的大同經營權，也意味著大同經營權確定變天。

市場派當選新任大同董事為王光祥、林文淵、林宏信、葉曉甄、郭添輝，獨董為李勝琛、龔鍾嶸。

公司派當選大同董事為林郭文艷，及獨董王金來。