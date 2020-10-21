高價股走強 這四檔今登上700元俱樂部

台股今(21)日開小紅震盪，高價股表現不弱，股王大立光（3008）、股后矽力-KY（6415）都是上漲表現，聯發科（2454）、亞德客-KY（1590）、精測（6510）、富邦媒（8454）等四檔也早盤同步登上700元俱樂部，不過，聯發科及富邦媒盤中再滑落到700元大關之下。

台股今日以12,889.88點開出，上漲27.51點，在權王台積電（2330）、股王大立光、聯電（2303）、聯發科等股領漲下，一度衝高至12,900點關卡之上，指數上攻至12,942.12點，盤中，高價股漲勢也不弱。

大立光在外資買超回籠下，今日領軍高價股走揚，盤中漲幅逾2%；千金股包括矽力-KY、信驊（5274）、譜瑞-KY（4966）等都走高，聯發科除在5G手機接單大發利市之外，在非手機領域也傳出捷報，供應鏈傳出，聯發科打進超微供應鏈，獨家供貨高速運算晶片；聯發科第3季營收創歷史新高，法人對第4季營運不看淡，今日以704元開高，再站上700元關卡，一度拉升至710元，不過盤中卻下滑至700元之下。

早盤同步攻上700元俱樂部的還有三檔，亞德客-KY以698元開高走高，一度拉升至718元，再攻上700元以上價位，盤中漲幅2.59%；精測以698元開高走高，一度拉升至715元，盤中漲幅1.57%，站穩在700元之上。

富邦媒以700元開高後一度拉升至710元，但盤中漲幅收斂，再度失守700元，盤中漲幅0.43%；聯發科為盤面領漲的多頭指標，雖然盤中漲幅收斂至0.28%，但仍力圖衝關700元。