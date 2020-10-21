快訊

年底前要全部關閉？美國「孔子學院」的最後通牒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法人看好後市營運 日月光股價寫2個月新高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
封測廠日月光投控單月營收連續走高，下半年營運持加溫，同時市場法人亦看好該公司未來在天線封裝及電子代工服務接單可望持續成長下，今日盤中該股一度上漲逾3%，股價寫下近2個月新高。聯合報系資料照
封測廠日月光投控單月營收連續走高，下半年營運持加溫，同時市場法人亦看好該公司未來在天線封裝及電子代工服務接單可望持續成長下，今日盤中該股一度上漲逾3%，股價寫下近2個月新高。聯合報系資料照

封測大廠日月光投控（3711）今年以來在無畏華為禁令影響，單月營收連續走高，下半年營運持加溫，同時，市場法人看好該公司未來在天線封裝及電子代工服務接單可望持續成長下，預估該公司明、後業績有望連續創高，今（21）日盤中該股一度上漲逾3%，股價寫下近2個月新高。

今年以來受到全球新冠肺炎影響，PC及筆電需求意外飆升，也帶動日月光投控今年以來業績表現，尤其是下半年以來，單月營收更是持續走高，股價近期在連續走強，股價前波低點在58.2元，今日盤中高點則來到64.2元，近一個月的短線漲幅達1成以上，今日盤中該股股價一舉重回季線63.87元關卡之上。

美系外資法人預估，日月光投控今年第4季電子代工服務（EMS）業績成長強勁，可抵消封測業績下滑，足以抵銷第4季電子產業的傳統淡季效應，整體而言，預估日月光投控第4季業績可望持穩。

市場法人也預估，日月光投控今年業績有機會站上新台幣4,500億元，年增9%到10%區間，創投控成立以來新高，稅後淨利可超過220億元，年增30%，今年全年每股稅後純益有機會挑戰5元水準。

基本面看好，近期投信法人連續出現大動作買超，統計至昨（20）日為止，投信法人已連續6個交易日買超該股，其中，近3個交易日，單日的買超張數更擴大到2,000張水準，是推升近日該股走強的重要動能。

日月光 封測

延伸閱讀

法人估日月光投控明年業績衝新高 每股純益看6.5元

建商看好嘉縣轉型工農大縣 縣府標售土地進帳逾8億元

高科大攜手日月光！成立半導體封裝測試類產業環境工廠

日月光攻頂 急單湧進

相關新聞

高價股走強 這四檔今登上700元俱樂部

台股今(21)日開小紅震盪，高價股表現不弱，股王大立光（3008）、股后矽力-KY（6415）都是上漲表現，聯發科（24...

法人看好後市營運 日月光股價寫2個月新高

封測大廠日月光投控（3711）今年以來在無畏華為禁令影響，單月營收連續走高，下半年營運持加溫，同時，市場法人看好該公司未...

權值、高價股動起來 台股重返12,900關卡

今（21）日台指期結算，台股在台積電（2330）反彈帶動，加上傳產的汽車、水泥類股表現支撐下，盤中站上12,900關卡、...

權值股領漲 台股早盤站上12,900關卡

美股震盪收高，四大指數收盤漲多跌少，帶動台股今（21）日開盤上漲27.51點，開在12,889.88點，早盤在台積電（2...

美股上漲…法人估台股觀望氣氛濃厚 維持區間震盪

美股收高，道瓊工業指數上揚113.37點，法人表示，台股近期觀望氣氛濃厚，成交量萎縮，預期維持區間震盪走勢

台股融券餘額攀五月高點 軋空行情蓄勢待發

台股昨（20）日小跌45點，持續震盪整理，唯代表市場多空動向之一的融券餘額，自8月下旬以來持續增加，至昨（20）日為止，...

iPhone12發表後，科技股還會漲？除了台積電，這10檔潛力股有機會

台積電法說上週登場，獲利表現超出預期，作者認為基本面仍持續走強，台股未來仍有機會，尤以科技股值得注意，投資人若能慎選標的，皆有利可圖。

股民信心 九年來最強

台股10月挑戰萬三前高檔震盪，但股民仍然「心癢癢」想進場買股？有「庶民指數」之稱的國泰金10月國民經濟信心報告昨（20）...

未獲利公司上市條件鬆綁 證交所公告三大點

證交所昨（20）日宣布，針對未獲利公司及集團子公司上市審查條件，將三方向鬆綁，包括：多元上市等企業審查淨值由近一年改為近...

券商9月獲利 衰退55%

9月台股高檔震盪，證交所昨（20）日公布，全體券商9月獲利31.6億元，較8月衰退55.3%；累計前九月券商獲利368億...

伺服器概念股 抗震

台股昨（20）日受制於市場追價意願有限，回測5日線支撐，具題材個股持續良性輪動，伺服器產業挾第4季可望重返成長利多題材，...

中一張賺6萬元！意德士申購首日 凍資百億元

半導體設備組件廠意德士（7556）啟動上櫃承銷申購，由於中一張約賺6萬元，20日開放首日就吸引12.5萬筆投單，凍資額超...

熱門新聞

生華科新冠用藥…關鍵時刻

台股融券餘額攀五月高點 軋空行情蓄勢待發

貨櫃海運一櫃難求 海運業緊急造櫃、調櫃

伺服器概念股 抗震

台股量縮震盪 終場跌45點收12,862

海力士收購英特爾NAND Flash 法人：群聯有望受惠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。