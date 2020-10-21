法人看好後市營運 日月光股價寫2個月新高

封測大廠日月光投控（3711）今年以來在無畏華為禁令影響，單月營收連續走高，下半年營運持加溫，同時，市場法人看好該公司未來在天線封裝及電子代工服務接單可望持續成長下，預估該公司明、後業績有望連續創高，今（21）日盤中該股一度上漲逾3%，股價寫下近2個月新高。

今年以來受到全球新冠肺炎影響，PC及筆電需求意外飆升，也帶動日月光投控今年以來業績表現，尤其是下半年以來，單月營收更是持續走高，股價近期在連續走強，股價前波低點在58.2元，今日盤中高點則來到64.2元，近一個月的短線漲幅達1成以上，今日盤中該股股價一舉重回季線63.87元關卡之上。

美系外資法人預估，日月光投控今年第4季電子代工服務（EMS）業績成長強勁，可抵消封測業績下滑，足以抵銷第4季電子產業的傳統淡季效應，整體而言，預估日月光投控第4季業績可望持穩。

市場法人也預估，日月光投控今年業績有機會站上新台幣4,500億元，年增9%到10%區間，創投控成立以來新高，稅後淨利可超過220億元，年增30%，今年全年每股稅後純益有機會挑戰5元水準。

基本面看好，近期投信法人連續出現大動作買超，統計至昨（20）日為止，投信法人已連續6個交易日買超該股，其中，近3個交易日，單日的買超張數更擴大到2,000張水準，是推升近日該股走強的重要動能。